Посольство Латвии в Британии: В 2016 году 78 детям понадобилась защита

Рига, , 18:37 — REGNUM За 2016 год в поле зрения посольства Латвии в Великобритании попали 78 дел, связанных с защитой интересов несовершеннолетних, сообщает LETA.

Как заявили в дипломатическом представительстве, в большинстве случаев британские власти были заинтересованы, чтобы детей отдали на попечение родственников, а не изымали из семьи, отметив при этом, что за последний год сотрудничество между двумя странами в этой сфере немного улучшилось.

В посольстве также сообщили, что британские самоуправления действуют в соответствии с Венской конвенцией, которая обязывает их оперативно сообщать о случаях, когда дети мигрантов из Латвии могут быть изъяты из семьи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерству юстиции Латвии стало известно о 24 случаях в 2016 году, когда за пределами страны из семей изъяли детей с латвийским гражданством или статусом негражданина. В одном случае ребенок был передан родителям, в трех — родственникам в Латвии, в девяти — приемным семьям, в одном — родственникам, которые живут вне Латвии, в одном — иностранной приемной семье с учетом пожеланий матери. Также в одном случае родители добровольно передали ребенка в приемную семью. А по 15 случаям решение пока не принято. По данным Министерства юстиции в 2014 году было зарегистрировано 20 подобных дел, в 2015 году — 25.

Напомним, живущие в Великобритании латвийцы все чаще сталкиваются со случаями, когда при малейших нарушениях ребенка изымают из семьи. «Это становится все более и более острой проблемой. Увы, но я вижу на практике, что социальным службам ставят задачу — выполнить определенный норматив по изъятию детей из семей. За это им платят деньги и на частности не смотрят», — заявила юрист Лайма Бренцс, практика которой находится в Великобритании.

Гражданка Латвии Иева Зигуре-Рисе, работающая в Норвегии юристом и специализирующаяся на подобных случаях, также рассказала, что количество случаев с изъятием детей из латвийских семей растет. «У одной меня в ведении находятся уже несколько подобных дел, но ведь я не являюсь здесь единственным адвокатом», — сказала она. Посольство Латвии в Норвегии сообщает, что в течение последних трех лет ежегодно регистрирует от двух до трех новых случаев, когда за помощью в связи с изъятием из семьи детей обращаются граждане Латвии.

Отметим, что точная статистика изъятия детей из латвийских семей в странах ЕС за последние годы отсутствует. Однако по некоторым данным, только в Великобритании в 2015 году органы опеки изъяли 61 ребенка. Зачастую причины изъятия бывают «абсурдными и незначительными», например, жалобы соседей на то, что из-за стены доносится детский плач. Также были случаи, когда учитель замечал у ребенка синяк и сообщал службе опеки, а слова родителей о том, что он получил его, играя на детской площадке, не принимались во внимание.

Юристы советуют родителям до того момента, как дело будет передано на рассмотрение Британского суда (а также других стран), успеть проинформировать о создавшейся ситуации посольство Латвии и Министерство юстиции страны, которые последние пару лет активно помогают вернуть детей латвийцев в семью.

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