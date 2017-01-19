Нидерланды готовы принять ЕМА после Brexit

Амстердам, , 18:33 — REGNUM Нидерланды, наряду с другими государствами Европейского Союза, будут участвовать в конкурсе, который определит страну, в которой будет располагаться Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) после того, как Великобритания покинет европейский блок, сообщает 18 января Reuters.

Нидерланды «могут предложить персоналу EMA отличное жилье, медицинское обслуживание, образование и общественный транспорт, а также среду, где широко используется английский язык», говорится в заявлении правительства страны.

Напомним, в Нидерландах расположен Международный уголовный суд (МУС), штаб-квартира Европола и Международный суд, высшая судебная инстанция ООН.