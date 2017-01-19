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NDI: Парламентские выборы в Грузии в целом прошли хорошо

Политика
Обстановка на выборах была безопасной, а ответственные лица – хорошо подготовлены
Грузинский флаг над Тбилиси
dare
Грузинский флаг над Тбилиси

Тбилиси, 18 Января 2017, 18:30 — REGNUM  Обстановка на парламентских выборах 8 октября в Грузии в целом была безопасной. Такого мнения придерживаются 96% респондентов, опрошенных в Грузии по заказу NDI в период с 4 ноября по 4 декабря. Об этом свидетельствует политическая часть исследований общественного мнения, опубликованная NDI 18 января.

Столько же процентов опрошенных назвали ситуацию на выборах «упорядоченной», по мнению 92% респондентов, ответственные за выборы лица были хорошо подготовлены. 96% опрошенных сделали свой выбор в обоих бюллетенях, проголосовав как за конкретную партию, так и за кандидата. 86% из тех, кто зафиксировал выбор на обоих бюллетенях, в обоих же случаях проголосовал за одну и ту же партию. 12% заявили, что по партийным спискам голосовали за одну партию, а по мажоритарным — за кандидата от другой партии.

По мнению 47% опрошенных, в целом избирательная администрация хорошо организовала и провела выборы 8 октября, 36% дали посредственную оценку, 6% заявили, что выборы были проведены плохо, 11% — не знали ответа на этот вопрос. На вопрос, как был организован и проведен второй тур выборов, 39% ответили, что «хорошо», 31% — «посредственно», 5% — «плохо», 20% не знали ответа на вопрос, а 5% отвечать отказались.

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Соцопросы NDI в Грузии
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