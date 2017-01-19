Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
Радио REGNUM
Москва, 18 Января 2017, 18:30 — REGNUM
- Кремль прокомментировал заявление Надежды Савченко по Крыму и Донбассу;
- Россия согласилась на наличие личного стрелкового оружия у наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, однако высказалась против вооруженной полицейской миссии;
- Валентина Матвиенко назвала условия для отмены «закона Димы Яковлева»;
- Глава МИД Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций;
- Байден заявил об угрозе России «мировому либеральному порядку» и «предупредил» Евросоюз о «будущем вмешательстве России» в выборы 2017 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
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