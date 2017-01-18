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Участие в выборах в Грузии приняли 74% респондентов NDI

Политика
Судя по результатам опроса американской организации, самой высокой активность избирателей была в Ахалцихе
Грузинский флаг
Gaeser
Грузинский флаг

Тбилиси, 18 Января 2017, 18:26 — REGNUM  Участие в парламентских выборах 2016 года в Грузии приняли участие 74% всех граждан, опрошенных в Грузии по заказу NDI в период с 4 ноября по 4 декабря. Об этом свидетельствует политическая часть исследований общественного мнения, опубликованная NDI 18 января.

При этом американская организация приводит и данные официальной статистики, согласно которым активность избирателей на выборах 8 октября 2016 года в Грузии составляла 51,63%. Отрицательный ответ на вопрос, участвовали ли они в выборах, дали 26% респондентов.

Если судить по данным опроса, самой высокой активность избирателей (среди респондентов NDI) была в Ахалцихе — 77%, в Тбилиси она составила 71%, в Зугдиди — 68%, в Кутаиси — 67%, а в Батуми — 66%.

Среди тех, кому ближе всего взгляды «Грузинской мечты», в выборах приняли участие 86%, среди сторонников ЕНД — 75%. Из тех, кому по взглядам не близка ни одна партия, свой выбор зафиксировали 53%. Из тех, кто отказался фиксировать свои политические симпатии, в выборах участвовали 86%.

Что касается второго тура выборов, в нем приняли участие 46% респондентов, 31% — не участвовали во втором туре, а 24% заявили, что на их участке второй тур выборов не проводился.

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Соцопросы NDI в Грузии
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