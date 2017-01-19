Опрос NDI: Основной выбор граждане Грузии сделали до июля

75% сторонников ЕНД и 68% сторонников «Грузинской мечты» решили, за кого будут голосовать, еще до начала предвыборной кампании

Тбилиси, , 18:23 — REGNUM Основной выбор в пользу той или иной партии, который был зафиксирован в ходе парламентских выборов 2016 года, граждане Грузии сделали еще в июле, до начала избирательной кампании. Об этом свидетельствует политическая часть исследований общественного мнения, опубликованная NDI 18 января. Исследования по заказу NDI проводились в Грузии в период с 4 ноября по 4 декабря.

На вопрос, когда они решили, за кого будут голосовать на выборах, 62% ответили, что сделали свой выбор до июля, до начала предвыборной кампании 27% определились уже в ходе избирательной кампании, 11% приняли решение в день выборов и лишь 1% не знали ответа на этот вопрос.

До начала предвыборной кампании определились с выбором 68% сторонников «Грузинской мечты» и 75% сторонников «Единого национального движения», во время предвыборной кампании окончательное решение приняли 24% сторонников ГМ и 16% сторонников ЕНД, а в день выборов определились с позицией 7% сторонников ГМ и 8% сторонников ЕНД.

Самым важным вопросом, который определил этот выбор, 39% назвали экономическую политику партии, 16% — позицию партии в вопросах здравоохранения, 10% — позицию партии в вопросах национальной безопасности, 9% — позицию партии в вопросах внешней политики, 8% — позицию партии в вопросах верховенства закона, 5% — позицию партии в вопросах образования.

Самыми важными факторами, которые повлияли на их выбор, 77% опрошенных назвали доверие к конкретным представителям конкретных партий, 74% — избирательную программу партии и ее обещания, 71% — прошлую деятельность партии, 48% — политические взгляды родственников и друзей, 43% — высокие шансы той или иной партии на победу.