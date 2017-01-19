NDI: Давления и насилия в предвыборный период в Грузии стало меньше

Тбилиси, , 18:20 — REGNUM Если судить по результатам опроса общественного мнения, проведенного в Грузии по заказу американской организации NDI, то давления и насилия в предвыборный период в стране стало меньше. Политическую часть исследований представители NDI обнародовали 18 января.

Респондентам предложили выбрать одно из четырех сформулированных организацией мнений. 18% сочли, что в период до выборов 2012 года насилия было больше, чем до выборов 2016 года. 11% заявили, что уровень насилия в обоих случаях был одинаковым, для 12% больше насилия было до выборов 2016 года, а 46% согласны с мнением, что ни до выборов 2012 года, ни до выборов 2016 года насилия в Грузии вообще не было.

Аналогично распределились голоса и при ответе на вопрос, оказывалось ли на избирателей давление в период до выборов. 17% ответили, что до выборов 2012 года давления было больше, чем до выборов 2016 года, для 10% давление в обоих случаях было одинаковым, 11% заявили, что перед выборами 2016 года давления было больше, а для 47% ни в первом, ни во втором случае давления на избирателей не оказывалось.

На вопрос, как с ними связывались кандидаты в депутаты в период до выборов, 31% ответили, что встречи с депутатами проходили на улице или во дворе, 28% узнали о кандидатах из переданных им буклетов и флайеров, к 17% кандидаты пришли домой, 12% познакомились со своими кандидатами во время публичной встречи, 2% респондентов кандидаты звонили по телефону, 2% встретились с ними на рабочем месте, а 36% с кандидатами вообще не встречались.

Судя по результатам опроса, активнее всего в период перед выборами общались с избирателями кандидаты от «Грузинской мечты». Их назвали 78% из тех респондентов, с которыми до выборов связались кандидат или его представитель. 49% заявили, что с ними до выборов связывались кандидаты от «Единого национального движения». 17% набрала партия Пааты Бурчуладзе, а 12% — «Альянс патриотов Грузии».

Исследования по заказу NDI проводились в период с 4 ноября по 4 декабря 2016 года.