В Крыму отмечают 363-ю годовщину Переяславской рады

Симферополь, , 18:20 — REGNUM Мероприятия, посвященные 363-й годовщине Переяславской рады, положившей начало объединению России и Украины, проходят в Крыму 18 января, сообщает ИА REGNUM.

С обращением по этому случаю выступил глава республики Сергей Аксенов. Он напомнил, что «Переяславская рада — это судьбоносное событие нашей общей истории. Разделённые в результате войн и междоусобиц части Русского мира воссоединились. Переяславская рада собрала представителей всех сословий тогдашнего общества, которые вынесли единодушное решение: «Чтобы мы вовеки все едины были!» Точно так же и в Москве решение о воссоединении русских земель принималось не единолично царём, а Земским собором. Это было прямое выражение коллективной воли наших предков, которые осознавали, что только в единстве народы исторической Руси могут сохранить свою свободу, свою веру, свою идентичность».

«В истории Переяславской рады немало параллелей с сегодняшним днём, — говорится в обращении Аксенова. — На референдуме 2014 года крымчане единодушно выразили свою волю — быть навеки с Россией. Крым, насильно отторгнутый от исторической Родины, вернулся в родную гавань. Свой выбор сделал и народ Донбасса. Мы склоняем голову перед мужеством народа, который борется за свою свободу, за Русский мир. Мы верим в то, что на измученную землю Донбасса придёт мир!»

«Террористический бандеровский режим исторически обречён! Правда истории — смерть для этого режима. Неслучайно в Киеве говорят о сносе знаменитой арки Дружбы народов, которая напоминает об общей исторической судьбе Украины и России. Мы чувствуем наше неразрывное единство с Россией! Об это единство вдребезги разобьётся любой враг! Так было, так есть и так будет! Мы не можем оставаться равнодушными к страданиям миллионов наших соотечественников и единомышленников. Украинский и русский народы остаются братскими, несмотря на все потуги тех, кто хочет нас поссорить. Все, кто сегодня на Украине противостоит нацистам и русофобам, могут рассчитывать на нашу поддержку!»

Сегодня же в Симферополе, у памятника Богдану Хмельницкому, состоялся митинг с участием представителей крымских властей, депутатов Госдумы, представителей общественности, казачества, а также главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина, главы Луганской народной республики Игоря Плотницкого, председателя народного совета ЛНР Владимира Дегтяренко, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Мы с честью подхватили то, что начали делать крымчане в 2014 году. Я уверен, что вместе мы, русские, поганой метлой выгоним с нашей земли любого врага, так, как это делали наши предки», — отметил, выступая на митинге, Захарченко.

«По примеру Богдана Хмельницкого все мы начнём воссоединять русские земли, воссоединять русский мир, делать нашу страну непобедимой и счастливой», — сказал Игорь Плотницкий.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой участники митинга выразили поддержку народам ДНР и ЛНР.

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким в Переяславле 18 января 1654 года. Тогда было принято историческое решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, которое положило начало объединению России и Украины.