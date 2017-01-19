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Правительство Грузии призывают обнародовать договор с «Газпромом»

Политика
С этим требованием выступили неправительственные организации и оппозиция

Тбилиси, 18 Января 2017, 18:17 — REGNUM  Грузинские неправительственные организации и оппозиционные партии опасаются, что в ходе переговоров с «Газпромом» правительству Грузии пришлось пойти на невыгодные для страны уступки, и призывают правительство обнародовать содержание всех документов, связанных с оформлением нового договора с Газпромом.

НПО — члены коалиции «За евроатлантическую Грузию» обратились к правительству со специальным заявлением, в котором подчеркнули, что новые условия существенно ухудшат энергобезопасность страны, а аргументы правительства по этому вопросу назвали неубедительными.

Неправительственный сектор ожидает от властей ответов на ряд вопросов, в частности, их интересует, что изменилось после прошлого года, когда переход на денежную оплату транзита был для Грузии невыгодным. НПО обеспокоены и тем, что сезонный дефицит газа правительство собирается восполнять за счет российских ресурсов. Их также интересует, искало ли правительство Грузии другие источники газоснабжения и вело ли переговоры с другими поставщиками, соответствует ли стоимость транзита установленным требованиям и согласована ли эта стоимость с Национальной комиссией по энергетике Грузии.

Состоящая из 23 организаций коалиция обращается к парламенту Грузии и призывает его провести специальное заседание по данной теме и заслушать на нем разъяснения членов правительства.

Входящая в коалицию «Ассоциация молодых юристов Грузии» 18 января обратилась к министерству энергетики Грузии и потребовала выдачи того договора с Газпромом, срок которого истек 31 декабря 2016 года, а также всех документов, связанных с переговорами о заключении нового договора.

Тревогу неправительственного сектора разделяют и представители оппозиционных партий. Оставшиеся в рядах Единого национального движения после распада партии политики объявили солидарность неправительственным организациям и составили специальную резолюцию, которую внесут в парламент. Как заявил журналистам член партии Нугзар Циклаури, этой резолюцией они потребуют от правительства обнародования текста договора с «Газпромом», договоренность по которому была достигнута в Минске. Он предполагает, что правительство Грузии втайне от народа сделало шаги, которыми нанесло серьезный урон национальным интересам страны.

Как известно, в ходе переговоров министра энергетики Грузии Кахи Каладзе и представителей ООО «Газпром экспорт» в Минске в начале января стороны пришли к соглашению о переходе на денежную форму платы за транзит газа в Армению. Правительство Грузии одобрило достигнутую договоренность и заявило о согласии на оформление договора на этих условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии: Договор с «Газпромом» создаст проблемы

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Газоснабжение стран ближнего зарубежья
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