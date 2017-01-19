Россия и Турция начали первую совместную боевую операцию против боевиков ИГ

Девять российских и восемь турецких боевых самолетов наносят удары по объектам террористов в районе сирийского города Эль-Баб

Дамаск, , 18:06 — REGNUM Российские ВКС и турецкие ВВС проводят первую совместную операцию против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщил в ходе брифинга начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Операция проводится в районе города Эль-Баб по согласованию с сирийской стороной. В боевых вылетах задействованы четыре бомбардировщика Су-24М, четыре штурмовика Су-25 и один бомбардировщик Су-34 ВКС России, а также четыре истребителя-бомбардировщика F-16 и четыре F-4 ВВС Турции. Авиаудары наносятся по 36 объектам боевиков, согласованных между генеральными штабами и командованием авиагруппировок России и Турции.

Генерал-лейтенант Сергей Рудской отметил, что первые результаты совместной операции позволяют говорить о высокой эффективности совместных российско-турецких действий против непримиримых боевиков.

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