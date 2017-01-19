Четверг, 19 Января 2017 года
00:03:16 МСК

Общественная палата Белгородской области впервые собралась в новом составе

Политика
Примерно половина состава палаты обновилась

Белгород, 18 Января 2017, 18:04 — REGNUM  Общественная палата Белгородской области пятого созыва провела первое пленарное заседание 17 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты, ее руководителем снова стал председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Ахтырский — он был избран единогласно.

Заместителем Ахтырского стал председатель совета директоров агропромышленной группы «БВК» Василий Золотухин, который также возглавил комиссию по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству.

Всего в Общественную палату региона пятого созыва вошли 44 человека. Среди них — директор государственного архива Белгородской области Павел Субботин, спортсмен Андрей Кожемякин, проректор по административно-хозяйственной работе БГТУ им. В. Г. Шухова Георгий Голиков. Состав палаты обновился примерно наполовину.

Руководящий состав восьми комиссий также переизбрали на первом заседании. Комиссию по здравоохранению, социальной и демографической политике возглавил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи областной клинической больницы Святителя Иоасафа Олег Головченко. Курировать образование, культуру и молодежную политику будет директор филармонии Светлана Боруха. Комиссию по развитию гражданского общества, соблюдению законности, правам человека и противодействию коррупции возглавил адвокат Михаил Бажинов. Комиссию по информационной политике и развитию массовых коммуникаций — генеральный директор издательского дома «Мир Белогорья» Олег Шевцов. Комиссию по регламенту, этике и работе общественных приемных — профессор Виктор Овчинников. Председатель областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Наталья Звягинцева будет курировать дела ветеранов и инвалидов, протоиерей Олег Кобец — духовно-нравственное и физическое воспитание.

Секретарем палаты вновь стал Андрей Никитский — заместитель председателя Белгородского областного комитета профсоюза работников горно-металлургической отрасли, председатель молодежного совета областного объединения профсоюзов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное