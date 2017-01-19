Общественная палата Белгородской области впервые собралась в новом составе

Белгород, , 18:04 — REGNUM Общественная палата Белгородской области пятого созыва провела первое пленарное заседание 17 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты, ее руководителем снова стал председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Ахтырский — он был избран единогласно.

Заместителем Ахтырского стал председатель совета директоров агропромышленной группы «БВК» Василий Золотухин, который также возглавил комиссию по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству.

Всего в Общественную палату региона пятого созыва вошли 44 человека. Среди них — директор государственного архива Белгородской области Павел Субботин, спортсмен Андрей Кожемякин, проректор по административно-хозяйственной работе БГТУ им. В. Г. Шухова Георгий Голиков. Состав палаты обновился примерно наполовину.

Руководящий состав восьми комиссий также переизбрали на первом заседании. Комиссию по здравоохранению, социальной и демографической политике возглавил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи областной клинической больницы Святителя Иоасафа Олег Головченко. Курировать образование, культуру и молодежную политику будет директор филармонии Светлана Боруха. Комиссию по развитию гражданского общества, соблюдению законности, правам человека и противодействию коррупции возглавил адвокат Михаил Бажинов. Комиссию по информационной политике и развитию массовых коммуникаций — генеральный директор издательского дома «Мир Белогорья» Олег Шевцов. Комиссию по регламенту, этике и работе общественных приемных — профессор Виктор Овчинников. Председатель областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Наталья Звягинцева будет курировать дела ветеранов и инвалидов, протоиерей Олег Кобец — духовно-нравственное и физическое воспитание.

Секретарем палаты вновь стал Андрей Никитский — заместитель председателя Белгородского областного комитета профсоюза работников горно-металлургической отрасли, председатель молодежного совета областного объединения профсоюзов.