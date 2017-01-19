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Новый полк дальних перехватчиков МиГ-31 будет создан в Приморье

Политика
Полк усилит защиту Приморья, Хабаровска и Сахалина от авиации, крылатых ракет и беспилотников вероятного противника
МиГ-31 МиГ-31

Владивосток, 18 Января 2017, 17:43 — REGNUM  Полк дальних сверхтяжелых и скоростных перехватчиков МиГ-31 будет развернут в окрестностях Владивостока, сообщают «Известия».

В задачи полка будет входить защита Приморья, Хабаровска и Сахалина от авиации, крылатых ракет и беспилотников вероятного противника.

Окончательное решение о месте базирования полка еще не принято, но скорее всего им станет авиабаза Соколовка в районе поселка Чугуевка. Аэродром, не использовавшийся семь лет, будет отремонтирован, Минобороны сформирует подразделения для наземного обслуживания авиатехники.

В данный момент во Владивостоке базируется эскадрилья перехватчиков МиГ-31 22-го гвардейского истребительного полка, который перевооружается на новые машины Су-35С. МиГ-31 этого полка станут основой формируемого полка перехватчиков.

Напомним, истребитель-перехватчик МиГ-31 до сих пор является одним из самых эффективных в мире. Дальность его полета достигает трех тысяч километров, максимальная скорость — три тысячи км/час. Истребитель-перехватчик МиГ-31 способен одновременно поражать до четырех воздушных целей на расстоянии до 300 километров. МиГ-31 способен уничтожать самолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

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