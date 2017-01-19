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Под Калининградом заложен камень на месте храма погибшим в Чечне морпехам

Политика
В 1995 году при выполнении воинского долга на Северном Кавказе пали смертью храбрых 46 военнослужащих из Калининградской области
Морская пехота Балтфлота с фотографиями Героев
Иллюстрация: Штаб Балтфлота
Морская пехота Балтфлота с фотографиями Героев

Калининград, 18 Января 2017, 17:58 — REGNUM  В Калининградской области сегодня, 18 января, прошла торжественная церемония закладки камня в основание будущего воинского храма в честь святого Александра Невского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского флота, православный храм будет построен на территории воинской части в г. Балтийске в память о морских пехотинцах, погибших в середине 90-х годов при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.

В пресс-службе уточнили, что при выполнении боевых задач по наведению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона из двух сменных составов десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтфлота более 1 тыс. морских пехотинцев за проявленные в боях мужество и отвагу были награждены орденами и медалями.

Пятерым гвардейцам — гвардии полковнику Евгению Кочешкову, гвардии подполковнику Александру Дарковичу, гвардии майору Евгению Колесникову, гвардии капитану Сергею Шейко, гвардии старшему лейтенанту Дмитрию Полковникову — было присвоено звание Героев России.

Евгению Колесникову — командиру разведывательной роты 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота — звание Героя России было присвоено посмертно. Он погиб 18 января 1995 года в Грозном при штурме подступов к дворцу Дудаева. Тогда пали смертью храбрых 16 балтийцев, но дворец был взят и морские пехотинцы Балтфлота водрузили на нем Андреевский флаг.

Всего за период с января по июль 1995 года из двух сменных составов десантно-штурмового батальона погибли 46 человек.

В память о павших на территории бригады был построен на общественные деньги мемориал, на котором выбиты фамилии всех не вернувшихся с войны гвардейцев. У этого мемориала в скором времени и будет построен православный воинский храм.

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