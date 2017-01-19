Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»

Москва, , 17:35 — REGNUM Социальная неудовлетворенность в Москве, связанная с проблемами благоустройства города и дорожно-транспортными вопросами, в настоящий момент носит сугубо прагматичный характер. Это положительный момент, который облегчит прийти гражданское общество и городские власти к консенсусу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 января заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев на девятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба».

«Сегодняшняя социальная неудовлетворенность (в Москве) совершенно прагматична, и на мой взгляд это огромный плюс. С прагматиком всегда легче работать, чем с фанатиком, и прагматизм приведет к положительному результату. Только главное не надеяться на то, что прагматизм той стороны освободит тебя от твоих (обязательств)», — заявил Журавлев.

«Если вы не будете думать, что они там как-то сами с собой справятся, потому что они прагматичны и политических задач не ставят, то всё получится нормально. Возможности есть — главное их выполнить», — подчеркнул он.

Политолог согласился с неоднократно высказывавшимся на круглом столе мнением о том, что проблемы возникают в разных крупных городах схожие — что в Астрахани, что в Москве, — однако отношение общества и различных социальных групп к ним — разное.

По мнению Журавлева, причина, во-первых, заключается в уровне жизни и количестве населения — чем выше уровень жизни, тем выше активность и другой характер самой этой активности.

Во-вторых, важную роль играет структура элиты, продолжил он. «Московская элита, конечно, больше, а во-вторых, она открыта. Потому что московскими элитариями являются и те федеральные элитарии, которые живут, ведут бизнес и политическую деятельность. Он тут находится и здесь действует. Если в большинстве регионов элита закрыта, и отношения там выстроены вперед на года, то в Москве это всегда более сложная система», — констатировал эксперт.

Именно поэтому особенно важно выстраивать диалог, поскольку на практике его участников гораздо больше — не только городская власть и население. «Поэтому он может пойти очень по разным путям. И дело не только в том, что появится какая-то закрытая система информирования, типа «Открытый гражданин». Но может появиться масса институций при необходимости», — заявил Журавлев.

«Диалог в Москве — это не столько вопрос московских властей, и это даже не вопрос политической системы. Это вопрос стабильности самой социальной системы», — подытожил эксперт.

18 января 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялось девятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Российские мегаполисы: экономика, политическая ситуация, элитные группы и их борьба». В повестке мероприятия стояли вопросы социально-экономической и политической ситуации в городах-миллионниках, взаимоотношения гражданского общества и городских властей.