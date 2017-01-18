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Новым калининградским вице-премьером стал скандальный экс-чиновник АП РФ

Политика
Илья Баринов станет курировать социальные вопросы в регионе
Новый калининградский вице-премьер Илья Баринов
Иллюстрация: Gov39.ru
Новый калининградский вице-премьер Илья Баринов

Калининград, 18 Января 2017, 17:26 — REGNUM  Новым вице-премьером Калининградской области назначен Илья Баринов, возглавлявший в 2011—2013 годах департамент по взаимодействию с религиозными организациями администрации президента РФ.

Указ о назначении Баринова врио вице-премьера подписал сегодня, 18 января, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Чиновник будет курировать социальную сферу.

Баринову 39 лет, он окончил факультет психологии Московского государственного университета. В середине 2000-х годов работал в департаменте персонала горно-металлургической компании «Норильский никель», где трудилась и нынешний вице-премьер РФ Ольга Голодец (в Калининград Баринов прибыл с должности помощника Голодец).

С 2011 по 2013 год был заместителем начальника департамента, затем начальником департамента по взаимодействию с религиозными организациями администрации президента РФ. После увольнения с этой должности эксперты-исламоведы заявили о весомых претензиях к чиновнику.

«Самое главное, что можно поставить в вину Илье Баринову от лица традиционной российской мусульманской уммы — это то, что любые попытки традиционного мусульманского духовенства добиться поддержки у государства не были услышаны, а количество идеологов традиционного ислама стало стремительно сокращаться. Их просто начали убивать ваххабиты», — писал в ИА REGNUM в 2013 году казанский политолог Айрат Галимзянов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что накануне своего назначения в Калининград Баринов попал в столичную скандальную медиахронику. По данным Life, Илью Баринова избили в московском караоке-баре «Кадриль» во время празднования корпоратива. Медики диагностировали у него ушибы мягкий тканей.

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