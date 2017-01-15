Песков опроверг информацию о возможной встрече Трампа и Путина в Рейкьявике

Москва, , 18:41 — REGNUM Сообщения СМИ о возможной встрече главы Российской Федерации (РФ) Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в столице Исландии Рейкьявике не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — сказал представитель Кремля.

15 января 2017 г. газета The Sunday Times сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина состоится через несколько недель после инаугурации в столице Исландии Рейкьявике.

По данным издания, о своих планах избранный президент США якобы рассказал британским чиновникам.

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