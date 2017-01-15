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США — Куба: конец «политики мокрых-сухих ног»

Политика
И программы приема кубинских медиков «Пароле»
Флаг Кубы
Alex Graves
Флаг Кубы

Гавана, 15 Января 2017, 17:05 — REGNUM  В США решили покончить с поощрением нелегальной эмиграции с Острова свободы. Как сообщает Euronews, Барак Обама «отменил правила, названные «политикой мокрых и сухих ног», позволяющий кубинцам, достигшим побережья США, обращаться с просьбой о предоставлении им вида на жительство в течение года, в то время как другие незаконные мигранты подлежат немедленной депортации».

Политика «мокрые-сухие ноги» была заявлена президентом Биллом Клинтоном в 1995 году, и является стимулом для нелегальной и небезопасной миграции тысяч кубинцев против буквы и духа миграционных соглашений между двумя странами, пишет Prensa Latina. «Принятие Совместной декларации с США будет способствовать нормализации отношений в миграционной сфере. Соединённые Штаты гарантируют надёжную, организованную и легальную миграцию с Кубы», заявила директор американского департамента МИД Кубы Жозефина Видаль.

Новые правила миграции подробно прокомментировала газета Granma — официальный печатный орган Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, выделившая несколько ключевых пунктов новых правил миграции. В частности, отмечается, что с подписанием нового соглашения. обе страны делают шаг вперед в двусторонних отношениях и отныне в большей степени способны содействовать правовой, упорядоченной и безопасной миграции своих граждан.

Все кубинцы, прибывшие нелегально в США после 12 января с.г. будут депортированы. Будет пересмотрен список лиц, прибывших в США нелегально в 1980 году через порт Мариэль, и подлежащих депортации.

Кроме этого, ликвидируется программа «Пароле» для кубинских медицинских работников. В рамках этой программы кубинские медики, работавшие в третьих странах, могли отказаться от своей миссии и эмигрировать в Соединенные Штаты, нарушая программы международного медицинского сотрудничества Кубы, сообщает Granma.

В то же время, США пообещали сохранить предоставление, минимум, 20 000 годовых виз для кубинцев, намеренных эмигрировать легальным путем.

Читайте ранее в этом сюжете: Обама изменил политику выдачи вида на жительство беженцам с Кубы

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