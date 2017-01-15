Human Rights Watch: В Киргизии ситуация с правами человека не улучшилась

Правозащитники раскритиковали новую киргизскую Конституцию, продолжающиеся судебные разбирательства по делу Азимжана Аскарова, а также желание властей этой среднеазиатской страны запретить гей-пропаганду

Бишкек, , 15:20 — REGNUM «В 2016 году принципиальных изменений к лучшему в ситуации с правами человека в Киргизии не произошло. Сохранилась привычная безнаказанность недозволенного обращения и пыток, продолжились насилие и дискриминация в отношении женщин и представителей ЛГБТ-сообщества», — такое мнение выразили эксперты международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в своем ежегодном докладе .

Наибольшее недовольство у правозащитников вызвал тот факт, что киргизские власти не пожелали беспрекословно выполнять требование Комитета ООН по правам человека о незамедлительном освобождении и оправдании правозащитника Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство милиционера и организацию массовых беспорядков на юге республики в июне 2010 года.

«В июле Верховный суд Киргизии квалифицировал решение Комитета по правам человека как вновь открывшееся обстоятельство и постановил направить дело на новое рассмотрение, однако оставил Аскарова за решеткой. На момент подготовки этого обзора суд продолжался», — уточнили они.

Также авторы доклада выступили с критикой в адрес правительства и президента Киргизии в связи с проведением конституционного референдума и внесением в Основной закон этой среднеазиатской страны изменений, касающихся обеспечения национальной безопасности и перераспределения полномочий между главой государства, Кабинетом министров и парламентом.

«В совместном заключении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Венецианской комиссии Совета Европы отмечалось, что предлагаемые изменения в Конституцию «негативно скажутся на балансе между ветвями власти, усиливая полномочия исполнительной власти и ослабляя как парламент, так и — в большей степени — судебную власть», — подчеркнули аналитики HRW.

Помимо этого, в докладе Human Rights Watch также высказывается «глубокая обеспокоенность в связи с участившимися словесными нападками, запугиваниями и притеснениями в отношении гражданских групп».

«В январе 2016 года адвокат и правозащитник Нурбек Токтакунов подал в суд на президента Алмазбека Атамбаева, публично обвинившего гражданское общество в «истерии» и «нагнетании ситуации» вокруг парламентских выборов 2015 года. Суд отказался рассматривать этот иск. С аналогичным иском о защите чести и достоинства в июне обращались правозащитницы Азиза Абдурасулова и Толекан Исмаилова в связи с майскими высказываниями президента. Суд в Бишкеке в удовлетворении этого иска отказал, в сентябре решение было оставлено в силе апелляционной инстанцией», — поясняется в документе.

В финальной части доклада правозащитники традиционно раскритиковали киргизские власти за то, что по их мнению, геи лесбиянки и трансгендеры в Киргизии «подвергаются недозволенному обращению, вымогательству и дискриминации».

«Безнаказанность этих нарушений остается широко распространенной. 24 мая 2016 года парламентский Комитет по правопорядку и борьбе с преступностью вернул во второе чтение законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». На момент подготовки этого обзора дальнейших подвижек не было», — резюмировали эксперты HRW.