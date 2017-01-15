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В Париже начала работу конференцию по палестино-израильскому урегулированию

Политика
Перспектив у нее нет

Париж, 15 Января 2017, 15:14 — REGNUM  В Париже (Франция) сегодня, 15 января, началась международная конференция по палестино-израильскому урегулированию.

Открывая конференцию, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, обращаясь к представителям почти 70 стран, принимающим участие во встрече, сказал: «Нас сегодня здесь так много, потому что мы осознаем остроту ситуации».

Он подчеркнул, что концепция существования двух независимых государств — Палестины и Израиля — находится под реальной угрозой, и ее необходимо сохранить. Глава МИД Франции подчеркнул, что эта лишний раз доказывает принятая в конце декабря Советом Безопасности ООН резолюция 2334, призывающая Израиль прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Эйро подчеркнул, что задача нынешней конференции показать — концепция двух государств является единственно возможным решением по выходу из кризиса. Кроме того, конференция должна подтвердить готовность международного сообщества внести конкретный вклад в создание условий для организации прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, а также наметить программу действий в этом направлении на ближайшие месяцы.

К участию в этой конференции был приглашён премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но он отказался, назвав конференцию «обманом». Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что на конференцию приедет. Он назвал её последней возможностью «найти решение для двух стран».

Российскую Федерацию на конференции представляет посол России и во Франции Александр Орлов.

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