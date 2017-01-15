Станислав Стремидловский, , 13:37 — REGNUM

От поддельных новостей страдают не только политики, но и Ватикан. В начале этого года директор Зала печати Святого престола Грег Берк был вынужден даже выступить со специальным разъяснением, в котором предостерег средства массовой информации и общественность относительно цитат, ложно приписываемых папе Римскому Франциску. Как сообщало Associated Press, Берк назвал «измышленными» утверждения, будто бы понтифик заявил, что христианство и ислам — это, по существу, одно и то же. Фальсификаторы приписали Франциску такие слова: «Иисус Христос, Мухаммед, Иегова, Аллах. Все эти имена используются для описания сущности, которая одна и та же во всем мире. В течение многих столетий кровь проливалась напрасно, ибо наши конфессии желали разделения». Другой вариант гласил: «Мы можем делать удивительные вещи в мире через объединения наших вер, настало время для такого движения сейчас».

Все это подделки. Они не новые, впервые появились в 2015 году, предположительно, якобы со ссылкой на портал National Report. Однако в последнее время фейк получил вторую жизнь, вводя многих католиков в недоумение, что заставило Ватикан выступить со специальным разъяснением. Хотя и ранее папе Франциску приписывали то, чего он не делал или говорил. Широкое распространение имел мем, которая вышел в свет в декабре 2014 года, когда понтифику вложили слова, будто бы вера в Бога «не нужна» обязательно, чтобы быть хорошим человеком. В другом случае, во время Всемирного дня молодежи 2013 года в Бразилии, за творчество папы Франциска выдали некое стихотворение. Оригинальный автор произведения не известен, но впервые английская версия его появилась в интернете еще в 2010 году, за три года до избрания кардинала Бергольо главой Римско-католической церкви. Наконец, во время прошлогодних президентских выборов в США около 960 тысяч перепечаток получила выдуманная новость сайта Ending the fed о том, что якобы «папа Франциск шокировал мир, поддержав Дональда Трампа». Не поддерживал, да и не мог в принципе.

На днях на приманку фальсификаторов клюнули и многие российские издания. 2 января 2017 года на сайте Your News Wire, известным тем, что перемешивает достоверные новости с заведомо лживыми, появился текст за подписью некоего «Дмитрия Бакстера» (есть основания считать личность вымышленной) под заголовком «Ватикан призывает к «всемирному центральному банку» и «глобальной власти». Автор сообщал, что Папским советом по справедливости и миру подготовлен доклад «На пути к реформированию международной финансовой и денежно-кредитной системы в контексте глобальной общественной власти». Далее приводились цитаты из документа. Создание «наднационального монетарного органа» необходимо потому, что существующие глобальные организации, такие, как Международный валютный фонд, не справились с задачей «по стабилизации мировых финансов» и регулированию «кредитных рисков, которые были приняты системой». При этом признавалось, что создание всемирного центробанка приведет к тому, что страны мира утратят суверенитет в вопросах денежной и финансовой политики. Однако социальные и экономические плюсы такого подхода перевесят возникающие «издержки».

А дальше последовало самое интересное. Эта «новость» была использована 9 января блогом Antonius Aquinas под заголовком «Францик ныне международный валютный гуру». Понтифика называли «неомарксистом», утверждая, что именно он стоит за идеей создать «всемирный центральный банк», после чего делался вывод: «Папа» является радикальным социалистом, который имеет больше общего с чокнутыми идеями Карла Маркса, чем с римским католицизмом». Важное примечание, которое мы объясним ниже — заодно Франциску напомнили, что «он был обвинен несколькими своими кардиналами в еретических взглядах на повторное вступление в брак и прием Таинств». Уже со ссылкой на Antonius Aquinas данный материал появился на портале Zero Hedge, где его разместил некий «Тайлер Дарден» — напомним, так звали персонажа романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». И после этого «новость» подхватили российские средства массовой информации, дав, однако, только содержательную часть публикации с цитатами якобы папы Франциска, но исключив персональные нападки на понтифика.

Так вот, доклад Папского совета по справедливости и миру, подготовленный под руководством его председателя, кардинала Питера Турксона, действительно имел место быть, равно как точно приведены выжимки из него. Однако публике этот документ представили 24 октября 2011 года, когда римскую кафедру замещал папа Бенедикт XVI, а будущий папа Франциск служил архиепископом Буэнос-Айреса. Следует также учитывать, что доклад Турксона носит консультативный характер и не является официальной позицией Римско-католической Церкви или понтифика. Но дело сделано, и в итоге Франциск получил в российских социальных сетях «добрую» порцию критики. Один из высокопоставленных в прошлом функционеров Русской православной церкви так отреагировал в своем блоге: «Ну и кто после этого скажет, что понтифик не обслуживает интересы сообществ, строящих тотальное царство, где все на всех уровнях будет управляться из одного центра? И что так уж случайна роль «католиков» в попытках свергнуть Мадуро, в украинском майдане, в развитии прозападной оппозиции в Беларуси?.. Ждем «католических» инициатив по отмене наличных денег, чипированию всех желающих, а потом и нежелающих — и привязки купли-продажи к чипам».

Однако не российская общественность была целевой аудиторией провокаторов. Обвинение в «еретических взглядах» — прямой намек на деятельность, как замечает американский портал The Daily Beast, «ультраконсервативного критика Франциска, кардинала Рэймонда Берка», который «требует от либерального понтифика обстоятельно объяснить, какова позиция Церкви в отношении развода и ЛГБТ». Издание указывает, что в сентябре прошлого года несколько кардиналов во главе с Берком подали папе и Конгрегации доктрины веры список «неясностей» в отношении апостольского увещания Amoris Laetitia. Когда стало ясно, что Франциск не собирается отвечать, инициаторы обращения решили выступить открыто, «тем самым по существу загоняя понтифика в угол, где его ждут порицания со стороны одного или другого лагеря в зависимости от того, что он скажет», что «представляет собой не только самый крупный кризис» понтификата Франциска и «чревато расколом среди консервативных и либеральных кардиналов».

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