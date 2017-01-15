Петиция: Только Путин может решить проблему коррупции в Мексике
Мехико, 15 Января 2017, 11:24 — REGNUM На портале change.org накануне, 14 января, появилась довольно странная петиция на испанском языке, обращенная к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Автор петиции под ником Freppo Sovietico просит Владимира Путина вмешаться в ситуацию в Мексике, чтобы побороть коррупцию в этой стране.
Автор петиции утверждает, что политическая ситуация в Мексике находится в худшем положении за всю историю. По мнению автора, Россия и её лидер просто обязаны вмешаться в ситуацию в Мексике, которая «истекает кровью от такого грабежа и таких крыс».
«Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке», — сказано в петиции.
Автор сетует, что ни американские империалисты, ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в Мексике. «США с большим удовольствием выкачивают ресурсы из Мексики, и нет человека способного остановить мексиканских коррумпированных политиков, которые все раздаривают и воруют», — сказано в петиции.
На данный момент её подписали уже 4,7 тысяч человек.
Жизнь в Мексике никогда не была благополучной, а в последние месяцы социальная напряженность снова стала расти. В стране назревает экономический кризис из-за высокой инфляции, растущих цен на бензин и газ.