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Петиция: Только Путин может решить проблему коррупции в Мексике

Политика
Ситуация в Мексике тяжелая

Мехико, 15 Января 2017, 11:24 — REGNUM  На портале change.org накануне, 14 января, появилась довольно странная петиция на испанском языке, обращенная к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Автор петиции под ником Freppo Sovietico просит Владимира Путина вмешаться в ситуацию в Мексике, чтобы побороть коррупцию в этой стране.

Автор петиции утверждает, что политическая ситуация в Мексике находится в худшем положении за всю историю. По мнению автора, Россия и её лидер просто обязаны вмешаться в ситуацию в Мексике, которая «истекает кровью от такого грабежа и таких крыс».

«Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке», — сказано в петиции.

Автор сетует, что ни американские империалисты, ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в Мексике. «США с большим удовольствием выкачивают ресурсы из Мексики, и нет человека способного остановить мексиканских коррумпированных политиков, которые все раздаривают и воруют», — сказано в петиции.

На данный момент её подписали уже 4,7 тысяч человек.

Жизнь в Мексике никогда не была благополучной, а в последние месяцы социальная напряженность снова стала расти. В стране назревает экономический кризис из-за высокой инфляции, растущих цен на бензин и газ.

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