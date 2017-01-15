Дутерте: если наркоторговля воспрянет – будет введено военное положение

Манила, , 10:46 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести в стране военное положение, если ситуация с распространение наркотиков ухудшится. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Reuters.

Сообщается, что Дутерте всерьез рассматривает вариант введения военного положения на Филиппинах если наркоторговля снова поднимет голову.

На встрече с представителями торговой палаты города Давао (Дутерте ранее был мэром этого города), президент заявил: «Если у меня будет желание, если ситуация перерастёт в действительно нечто опасное, то я введу военное положение».

Стоит отметить, что ранее Дутерте полностью исключал для себя возможность введения военного положения в стране.

Напомним, что Дутерте развернул на Филиппинах беспрецедентную борьбу с наркоторговлей. Полиции и народным дружинникам было разрешено отстреливать наркодиллеров и их клиентов без суда и следствия прямо на улицах. За несколько месяцев были застрелены несколько сотен человек. После этого большинство наркодиллеров либо сдались властям и сели в тюрьму, либо сбежали за границу.

За свои действия Дутерте подвергся резкой критике со стороны Запада.