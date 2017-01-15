В окружении Трампа опровергли информацию о его встрече с Путиным в Исландии

Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Один из представителей избранного президента США республиканца Дональда Трампа заявил, что нет никакой договоренности о встрече будущего американского лидера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая якобы должна была состоятся в Рейкьявике (Исландия). Об этом сегодня, 15 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружение Трампа.

Сообщается, что источник в окружении Трампа опроверг информацию о готовящейся встрече избранного президента США с Владимиром Путиным в Исландии. Источник назвал эту информацию «стопроцентной ложью».

Напомним, ранее газета The Sunday Times написала, что Трамп хотел бы встретится с Путиным в Исландии через несколько недель после инаугурации. Утверждалось, что после этих возможных переговоров Трамп планировал начать работу над соглашением по ограничению ядерных вооружений.