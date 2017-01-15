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Советник Трампа: «Президент услышал голос трудящегося класса»

Политика
В то время, как Силиконовая долина, Уолл-стрит и Голливуд – нет
Иллюстрация: Breitbart.com

Вашингтон, 15 Января 2017, 09:52 — REGNUM  Старший советник избранного президента США Стивен Бэннон рассказал, как Дональд Трамп смог «выиграть» Белый дом, передает американский портал Breitbart News. По словам Бэннона, предыдущие годы такие места, как Силиконовая долина, Уолл-стрит и Голливуд были бенефициарами подъема Азии, в частности стимулировали рост среднего класса в Азии. Но фактически субсидировал это трудящийся класс в Европе и Соединенных Штатах.

«Люди увидели, что положение в их стране ухудшается, они увидели, что их экономическое благосостояние ухудшается», — отметил советник президента. И вне зависимости от международных институтов, ВТО или НАФТА, торговых договоров многие американцы чувствовали, что их никто не слушает, у них нет своих представителей. Поэтому функцию быть их голосом взял на себя Трамп. И именно поэтому кандидат от республиканцев выиграл Мичиган, Висконсин и Пенсильванию и был очень близок к победе в Миннесоте.

Избранный президент Трамп занялся проблемой корпораций и предприятий, которые могут вернуть рабочие места и инвестиции обратно в США, мы уже видим плоды этих обсуждений, сказал Бэннон, добавив: «Посмотрите, каждый день еще одно объявление о том, что кто-то вносит еще один инвестиционный миллиард долларов в основные фонды или производство в Соединенных Штатах».

Советник также высоко оценил «великий американский средний класс» — не только как костяк страны, но и как силу, которая привела Трампа в Вашингтон. Напомнив, что он происходит из многодетной семьи американских военных — сам служил в ВМС США, его дочь является капитаном армии и была в Ираке — Бэннон выделил проблемы среднего класса.

Американцев беспокоило, то, что «рабочих мест не хватает, заводы были перемещены далеко прочь». Людей волновал «американский суверенитет, они видели как нелегалы — перехватывая работу у латиноамериканского и афроамериканского трудящегося класса — конкурируют за рабочие места». Было довольно очевидно настроение страны. «Вот почему я думаю, что Дональд Трамп предложил такую ясную альтернативу Хиллари Клинтон», — констатировал старший советник избранного президента.

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