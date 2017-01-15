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Грузия: Лидеры ЕНД встретились с Саакашвили в Киеве

Политика
В соцсетях появились фотографии встречи
Михаил Саакашвили
European People's Party
Михаил Саакашвили

Тбилиси, 15 Января 2017, 09:30 — REGNUM  Оставшиеся в рядах «Единого национального движения» лидеры 14 января встретились с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Киеве. Фотографии с этой встречи появились в социальных сетях в тот же день.

Одну из них опубликовал участник встречи, депутат парламента Роман Гоциридзе. Судя по фотографии, в Киеве на встрече с Саакашвили также присутствовали Леван Варшаломидзе, Давид Киркитадзе, Ника Мелия, Ника Руруа, Коба Накопия, Саломе Самадашвили и Азер Сулейманов.

До последнего момента позиция Азера Сулейманова относительно пребывания в рядах ЕНД была для грузинской общественности неизвестна. СМИ предполагали, что он колеблется в своем выборе, но 14 января сам Сулейманов сообщил журналистам, что остается в своей партии.

От решения Сулейманова зависела судьба фракции ЕНД в парламенте Грузии. Ранее партию покинул целый ряд ее лидеров, в том числе большинство членов парламентской фракции Единого национального движения. Два дня назад, 13 января, покинувшие ряды ЕНД депутаты приняли решение о переименовании двух парламентских фракций ЕНД, которые отныне называются «Европейская Грузия» и «Европейская Грузия — за лучшее будущее». В рядах ЕНД остались шесть депутатов парламента — Ника Мелия, Роман Гоциридзе, Тинатин Бокучава, Саломе Самадашвили, Коба Накопия и Азер Сулейманов, которые смогут создать в парламенте свою фракцию. Для создания фракции необходимо членство в ней как минимум 6 депутатов.

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