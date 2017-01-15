В США объявлена неделя протестов против инаугурации Трампа

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM В США активисты движения за гражданские права объявили неделю протестов против инаугурации избранного президента этой страны республиканца Дональда Трампа. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Reuters.

Сообщается, что активисты движения уже провели свою акцию у мемориала Мартина Лютера Кинга, а Вашингтоне. На нее собралось около двух тысяч человек. Лидеры движения призвали граждан США к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить. Также активисты призывают защищать успехи в избирательном праве и уголовном правосудии в течение президентства Трампа.

Один из организаторов митинга — Альферд Шарптон уверен, что на следующие акции соберется больше людей.

«Мы маршируем под проливным дождем, потому что мы хотим, чтобы народ понял, что понадобится больше чем одни выборы, чтобы поменять то, за что мы боролись, то, чего мы добились», — сказал он. В Вашингтоне действительно была плохая погода — шел холодный дождь, а температура воздуха была около нуля.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.