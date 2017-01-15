Воскресенье, 15 Января 2017 года
18:51:41 МСК

В США объявлена неделя протестов против инаугурации Трампа

Политика
Демократы не сдаются
Протесты против Трампа
Fibonacci Blue
Протесты против Трампа

Вашингтон, 15 Января 2017, 08:05 — REGNUM  В США активисты движения за гражданские права объявили неделю протестов против инаугурации избранного президента этой страны республиканца Дональда Трампа. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Reuters.

Сообщается, что активисты движения уже провели свою акцию у мемориала Мартина Лютера Кинга, а Вашингтоне. На нее собралось около двух тысяч человек. Лидеры движения призвали граждан США к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить. Также активисты призывают защищать успехи в избирательном праве и уголовном правосудии в течение президентства Трампа.

Один из организаторов митинга — Альферд Шарптон уверен, что на следующие акции соберется больше людей.

«Мы маршируем под проливным дождем, потому что мы хотим, чтобы народ понял, что понадобится больше чем одни выборы, чтобы поменять то, за что мы боролись, то, чего мы добились», — сказал он. В Вашингтоне действительно была плохая погода — шел холодный дождь, а температура воздуха была около нуля.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
Главное сегодня
NB!
15.01.17
Станислав Тарасов«Другая Турция»: что показала конференция турецких послов в Анкаре
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
15.01.17
Против запрета рая для педофилов: «Брак с несовершеннолетними — от Бога»!
Порт-оф-СпейнТринидад и Тобаго Карибские острова Общество
NB!
15.01.17
Неизвестные забросали яйцами здание торгпредства РФ в Вильнюсе
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
15.01.17
Николас Мадуро готов «защищать Родину пядь за пядью»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
15.01.17
США — Куба: конец «политики мокрых-сухих ног»
ГаванаКуба Куба и США Политика
NB!
15.01.17
Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем РФ
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
15.01.17
Станислав СтремидловскийКто и зачем обвинил папу Франциска в желании создать «мировой центробанк»
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
15.01.17
Калуга присоединилась к обращению за запрет абортов в России
КалугаРоссия Православие Общество
NB!
15.01.17
Айтен ЮранСвященные отражения и выявления святости — ФОТО
д. КотитиртхаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
15.01.17
В Астане арестован экс-замглавы администрации президента Майлыбаев – СМИ
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
15.01.17
Из-за непогоды в московских аэропортах отменены десятки рейсов
МоскваРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
15.01.17
Глава МИД Польши назвал «невероятными» антипольские высказывания Туска
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.01.17
Дубль Маркоса Алонсо принес «Челси» 3 очка в матче с «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.01.17
Кирилл Джавлах Иран без Рафсанджани. Что дальше?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
14.01.17
«Арсенал» уничтожил «Суонси Сити»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.01.17
Трамп: Спецслужбы США назвали «компромат» фальшивкой
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
14.01.17
Станислав СтремидловскийАнгела Меркель решила протянуть руку Ярославу Качиньскому
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.01.17
Ариф АсалыоглуДавутоглу признал невиновность Гюлена. Кто же сбил истребитель ВКС России?
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
14.01.17
Армен ХанбабянАрмения: время надежд или время реальных перемен?
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
14.01.17
Дмитрий БуяновПорок и смерть против добродетели: гений начинает и проигрывает
ТоямаЯпония REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
14.01.17
Соцопрос: большинство граждан считает, что Россию в мире боятся
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.01.17
Анастасия ПолозковаНефтяной транзит: «Прибалтика сама себя губит»
РигаЛатвия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Политика
ещё главное