Мэй: Британия вернет себе право контроля над законами, границами и деньгами

Лондон, , 05:31 — REGNUM Власти Великобритании намерены сосредоточиться на создании «нового конструктивного партнерства» с Европейским союзом, в рамках которого Лондон вернет себе право контролировать свои границы, свои законы и свои деньги, об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в субботу, 14 января, выступая на пресс-конференции после встречи с главой правительства Новой Зеландии.

По словам Мэй, необходимо выстроить новые отношения с ЕС таким образом, чтобы это было выгодно для британцев. При этом премьер подчеркнула, что будет заботиться и об интересах тех граждан страны, которые голосовали против выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

Великобритания будет добиваться права закрытия границ с целью не допустить в страну потока мигрантов, выхода из-под юрисдикции Европейского суда, а также права самостоятельно заключать торговые сделки с другими государствами, а не действовать по предписаниям единого европейского рынка.

Как ожидается, основные заявления глава правительства Великобритании намерена сделать во вторник, 17 января.

Между тем бывший министр юстиции Великобритакии Майкл Гоув призвал премьер-министра раз и навсегда прекратить все спекуляции и пообещать оставить единый европейский рынок Евросоюза и Таможенный союз. «Нам нужен полный Brexit, а не его подделка», — заявил политик.