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Глава МИД Польши назвал «невероятными» антипольские высказывания Туска

Политика
Ранее Дональд Туск выступил с критикой польских властей, и призвал их к немедленному и позитивному разрешению парламентского кризиса
Дональд Туск
European People's Party
Дональд Туск

Варшава, 15 Января 2017, 05:04 — REGNUM  Ситуация, когда представитель страны публично очерняет ее на международных площадках, является экстраординарной. Так глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский охарактеризовал заявления, сделанные главой Евросовета Дональдом Туском в отношении парламентского кризиса в стране. Свое мнение министр высказал в интервью wPolityce.

Комментируя высказывания Туска, Ващиковский назвал произошедшее «трудным случаем», поскольку он впервые сталкивается с ситуацией, когда европейский чиновник допускает публичные высказывания против своей страны.

«Это действительно невероятное событие!» — восклицает глава польского МИДа.

Ранее Дональд Туск выступил с критикой польских властей, и призвал их к немедленному и позитивному разрешению парламентского кризиса.

Напомним, в декабре 2016 года правящая партия Польши «Закон и справедливость» приняла решение ограничить доступ в парламент для журналистов. Это решение вызвало бурную протестную реакцию оппозиции, представители которой с 16 декабря заблокировали президиум и начали бессрочную забастовку. Кроме того, оппозиционные политики отказались принять результаты голосования по бюджету 2017 года и требуют нового голосования.

Позже спикер верхней палаты парламента Станислав Карчевский заявил о пересмотре решения об ограничении доступа СМИ в парламент. «Мы приняли решение вернуться к старым правилам, мы их не меняем», — отметил спикер Карчевский. Между тем разногласия по поводу бюджета между правящей партией и оппозицией по-прежнему остаются.

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