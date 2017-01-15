Трамп собирается провести «сверхмощные» переговоры с Путиным в Рейкьявике

Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина состоится через несколько недель после инаугурации в столице Исландии Рейкьявике. О своих планах избранный президент рассказал британским чиновникам, передает в воскресенье, 15 января, The Sunday Times.

Как ожидается, это будет первая зарубежная поездка Трампа. Запланированную встречу на высшем уровне в штабе Трампа уже назвали «сверхмощными» переговорами и сравнили с состоявшейся тридцать лет назад в Рейкьявике встречей 40-го президента США Рональда Рейгана и Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, которая считается важной вехой на пути к завершению «холодной войны».

По данным источника, представители Трампа уже объявили о своих намерениях сотрудникам российского посольства в Лондоне. По имеющимся сведениям, Москва настроена согласиться на проведение встречи лидеров двух стран.