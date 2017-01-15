Украинские военные проинспектируют деятельность РФ в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 03:09 — REGNUM Москва разрешила Киеву провести проверки вооруженных сил РФ, дислоцированных на территории Ростовской области. Инспекция военной деятельности пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщают в воскресенье, 15 января, «Вести» со ссылкой на заявление начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Украинские военные инспекторы ознакомятся с расположением подразделений вооруженных сил РФ на территории Ростовской области в период с 16 по 19 января. В рамках визита, представители Киева непосредственно от командиров подразделений получат необходимую им информацию о структуре и задачах отдельных частей войск РФ.

По окончании проверки украинские специалисты намерены сделать вывод о ведущейся в данном регионе военной деятельности Российской Федерации либо опровергнуть таковую.

Запрос Киева был выполнен в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, согласно которому страны-участники ежегодно предоставляют друг другу информацию о вооружениях, технике и живой силе, а также планах в области военного бюджета и обороны.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о том, что Россия не является участником военного конфликта на юго-востоке Украины, где жители Донецкой и Луганской областей восстали против нового правительства страны, пришедшего к власти в результате вооруженного военного переворота, однако в Киеве не перестают делать заявления о «российской агрессии».