Кадыров: Опасный боевик задержан спецслужбами живым и дает показания

Задержанный признался, что убил сотрудника полиции по приказу от террористов ИГИЛ (запрещена в РФ)

Грозный, , 02:16 — REGNUM Во время проведения спецоперации в субботу, 14 января, на территории Чечни задержан особо опасный преступник Имран Дацаев. В этот же день в Нальчике задержаны еще два боевика прорабатываемой спецслужбами республики террористической банды, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

Сообщается, что задержанный ранее сбежал во время проведения операции по захвату боевиков в селе Гелдаган. Позже стражам порядка удалось найти бандита и отрезать ему пути к отступлению. На предложение сдаться, Дацаев бросил в полицейских гранату. В итоге спецслужбам удалось захватить боевика живым.

Дацаев признался в связях с «Исламским государством» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам боевика, который начал давать показания, приказ убить полицейского он получил от координирующих его деятельность боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ). Террористы требовали от Дацаева совершить убийство и выслать им его подтверждение. Таким образом, боевик должен был заслужить доверие своих кураторов.

Террористическая группа в которую входил задержанный Дацаев давно находилась в разработке правоохранителей Чечни. В тот же день, в субботу, 14 января, в Нальчике были задержаны еще двое боевиков этой группировки.

По словам Кадырова, к настоящему времени вся бандгруппа нейтрализована: задержано более 50 участников преступной организации.

Глава Чеченской Республики также выступил с критикой «отдельных СМИ», выражающих сочувствие бандитам. Рассуждения в таком ключе являются аморальными и бесчеловечными.