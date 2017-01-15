Возглавляющий переговорную группу сирийский генерал убит под Дамаском

Дамаск, , 00:38 — REGNUM Бригадный сирийский генерал Ахмад Гадбан, координирующий работу переговорной группы от правительства Сирии, был застрелен террористами из снайперской винтовки. Инцидент произошел в долине Вади-Барада в окрестностях Дамаска, сообщает в субботу, 14 января, агентство Sputnik.

Как стало известно, Гадбан и группа ремонтников попала под обстрел боевиков во время возвращения от водонасосной станции Айн-аль-Фиджи, где они проводили работы по восстановлению водоснабжения Дамаска.

Ранее в пятницу, 13 января, правительственные войска провели операцию в долине реки Барада по восстановлению контроля над водонасосной станцией Айн-аль-Фиджи. Правительство начало ремонт коммуникаций для восстановления подачи питьевой воды в сирийскую столицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце декабря прошлого года взорвали водопровод в долине реки Барада и захватили водонасосную станцию, в результате чего пять миллионов жителей Дамаска остались без питьевой воды.

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