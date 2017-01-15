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Фийон утвержден кандидатом в президенты Франции

Политика
«Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд»
Франсуа Фийон
Remi Jouan
Франсуа Фийон

Париж, 14 Января 2017, 20:22 — REGNUM  Бывший глава правительства Франции Франсуа Фийон выбран официальным кандидатом на пост президента страны от крупнейшей оппозиционной Республиканской партии. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Победитель праймериз консервативной Республиканской партии, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут правыми силами кандидатом в президенты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование за официального кандидата прошло в ходе Национального совета партии в Париже.

«Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но — никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке, — заявил политик после голосования. — Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, который считается «другом президента РФ Владимира Путина» и выступает за отмену санкций против Москвы, в ноябре 2016 г. одержал победу на праймериз правых и консерваторов, став кандидатом от партии на будущих президентских выборах в апреле 2017 года.

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