Трамп: Спецслужбы США назвали «компромат» фальшивкой

Ранее телеканал CNN заявил, что у разведки США есть сведения об имеющемся у Москвы «компромате» на избранного президента США Дональда Трампа

Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Разведсообщество США признало подделкой так называемый «компромат» на избранного президента США Дональда Трампа, который якобы на него собирали спецслужбы РФ. Об этом сам миллиардер написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Инсайдеры в разведке признали, что досье на Трампа — полная фальшивка», — написал будущий глава Белого дома.

Ранее телеканал CNN заявил, что у разведки США есть сведения об имеющемся у Москвы «компромате» на избранного президента США Дональда Трампа. Документ, который лёг в основу доклада разведчиков, был опубликован BuzzFeed. Как утверждалось на телеканале, этот доклад разведчики представили миллиардеру и покидающему Белый дом Бараку Обаме.

Позже Трамп заявил, что в средствах массовой информации ведется политическая охота на ведьм.

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