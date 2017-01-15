Ариф Асалыоглу, , 18:04 — REGNUM

24 ноября 2015 года турецкими F-16 на сирийской границе был сбит российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции. После данного инцидента Россия и Турция переживали очень напряженный период, были озвучены различные директивы.

Вот что заявил тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган: «Суд подозревает двух задержанных пилотов, сбивших российский самолет. Суд в этой связи предоставил подозрение, по которому эти пилоты были задержаны, и в их отношении было начато расследование. Мы полагаем, что пилоты, сбившие российский самолет, связаны с Пенсильванией (имея в виду проживающего там Гюлена — А.А.)».

В связи с инцидентом парламент Турции создал комиссию по расследованию. В своем письме, направленном в парламентскую комиссию, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу сделал важные заявления относительно попытки переворота. Текст письма Давутоглу был опубликован корреспондентами телеканала «NTV». Давутоглу уточняет, что накануне Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году он направился в США для встречи с Фетхуллахом Гюленом и что эта встреча была согласована с Эрдоганом.

Высказываясь относительно сбитого российского самолета, Давутоглу сообщил, что пилот, сбивший самолет, не был членом ФЕТО. «Правила применения силы, которых я поручил придерживаться, не были нацелены ни на одно государство, в том числе и Россию, однако те же самые правила применения силы распространяются на все самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, к какой бы стране они ни принадлежали в условиях войны. Что касается связи пилота, сбившего самолет, с ФЕТО/ PDY, ни премьер-министр, ни глава Генерального штаба, ни командующий ВВС не в состоянии предвидеть каким солдатом, в каком месте, и в какое время будут применены эти правила применения силы. Я распорядился провести проверку относительно связи пилота или члена вооруженных сил с группировкой. Глава Генерального штаба в последующей нашей встрече сообщил, что было проведено расследование относительно биографии пилота и его связей и что конкретной связи установлено не было», — подчеркнул он.

На прошлой неделе в дополнение к этим признаниям Давутоглу, прозвучали подобные заявления от высокопоставленных лиц ПСР. Министр внутренних дел Сюлейман Сойлу заявил, что в ночь переворота власти США сообщили путчистам координаты самолета Эрдогана, и что США хотели убить Эрдогана. Однако спустя некоторое время вице-премьер правительства Нуман Куртулмуш заявил, что ответственным за сирийскую политику является Запад и в особенности режим Обамы. В свое время источником преступления указывались другие места. Так что же означают эти заявления?

Высока вероятность того, что заявления, сделанные важными лицами правительства, были сделаны под руководством и контролем Эрдогана. Новый политический дискурс Эрдогана будет построен на вражде с США. Можно сказать, что личная армия САДАТ проделала долгий путь в этом направлении посредством подобных структур, а также фондов и ассоциаций, находящихся в ее подчинении. Последним шагом, а возможно и контрольным выстрелом, представляются «горячие» споры депутатов в Парламенте относительно изменения Конституции, происходящие в последние дни.

Демонизация движения «Хизмет» привела к ослаблению поддержки и утрате авторитета Эрдогана в обществе. Поэтому ему нужен новый и более крупный враг, какими и будут Запад и США. Главным демоном будет объявлена власть США. Будет скопирована постреволюционная политика Хомейни. Антигуманная стратегия, предпринимаемая до настоящего времени в отношении Джамаата, была скопирована с Гитлера и его известного министра пропаганды Геббельса. В новом режиме, который будет создан посредством изменения Конституции, политическим гидом Эрдогана станет «постреволюционная стратегия» Хомейни.

Каковы возможные причины изменений в политике и сможет ли в этом преуспеть ПСР? На этом мы остановимся более подробно в последующей публикации.