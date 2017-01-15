Глава Узбекистана предложил создать «собственный ВПК»

14 января 1992 года все воинские формирования, дислоцированные на территории республики, были взяты под юрисдикцию Узбекистана

Ташкент, , 17:02 — REGNUM Важнейшая наша задача сегодня и на перспективу — переоснащение войск современными видами вооружения и военной техники, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая по случаю Дня защитника Отечества.

День защитника Отечества отмечается в Узбекистане 14 января.

«В этой связи в качестве первоочередной задачи мы должны разработать Комплексную программу на 2017−2021 годы, предусматривающую конкретные мероприятия по приобретению продукции военного назначения, ремонту и модернизации имеющейся на вооружении техники с обеспечением их целевого финансирования», — указал Мирзиёев.

Развивая эту тему, президент подчеркнул, что «пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса».

«В этом плане необходимо проработать вопрос образования под руководством первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова соответствующего госоргана, ответственного за реализацию единой политики в области оборонной промышленности, передав в его состав все ремонтные предприятия минобороны», отметил глава Узбекистана.

В перспективе, отметил президент, наряду с повышением эффективности их (предприятий) деятельности следует сосредоточиться на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны.

14 января 1992 года все воинские формирования, дислоцированные на территории республики, были взяты под юрисдикцию Узбекистана. Именно эта дата стала отправной точкой формирования национальной армии Узбекистана.