Станислав Тарасов, , 16:45 — REGNUM

Международная конференция по Кипру в Женеве завершилась без каких-либо конкретных результатов. Даже несмотря на то, что впервые за 43 года переговоры проходили в классическом формате: президент Кипра Никос Анастасиадис, лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акинчи, министры иностранных дел держав-гарантов — Великобритании, Греции и Турции.

Напомним, что Кипр был разделен в 1974 года после вооруженного вторжения Турции. Оккупированными оказались 37 процентов территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Анкарой. В 2004 году в Евросоюз вступила Республика Кипр, населенная греками-киприотами, то есть в составе ЕС оказалось два разных, но все же греческих государства. Этим самым была завершена время от времени возникавшая дискуссия об эносисе — присоединении Кипра к Греции. Если бы такое произошло, то Турция объявила Северный Кипр своей территорией. Но события развивались в направлении воссоединения разделенных частей острова через налаживание межобщинного диалога, хотя с 2005 года власти Кипра блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз, что создает в переговорном процессе еще один уровень, который напрямую связан с перспективами интеграции Турции в ЕС.

В феврале 2014 года появился проект заявления, в котором говорилось о поэтапном строительстве двухзонной двухобщинной политически равноправной федерации с единой международной правосубъектностью Кипра как члена ЕС и суверенитетом, как у всех стран-членов ООН. Определенные силы в Анкаре держали в уме тогда возможность разыгрывать кипрскую «карту» с Брюсселем с расчетом получить не только зеленый свет для вступления в ЕС, но и предопределить дальнейший процесс демократизации в Турции. Потом ставка была сделана на то, пишет австрийская газета Die Presse, что «появившийся на кипрской сцене дуэт единомышленников — президента Северного Кипра Акынджи и президента Кипра Анастасиадиса — сыграет роль «космополитов», чтобы окончательно избавиться от старого бремени». Между этими двумя лидерами были установлены и существуют хорошие личные контакты, их связывают и общие экономические интересы, особенно если иметь в виду обнаруженные несколько лет назад у побережья Кипра газовые месторождения. Проблема была в том, насколько Акынджи был самостоятелен предпринять политический маневр, отдалившись от Анкары.

К моменту начала работы в Женеве международной конференции по Кипру Брюссель дал понять, что переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз если не прекращены, то откладываются на долгий период, а самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана перевели из разряда прогрессивного реформатора в стан авторитарных лидеров. Поэтому Анкара утеряла мотивацию действовать на кипрском направлении. К тому же греки-киприоты настаивают на выполнении двух условий: а) Великобритания, Греция и Турция отказываются от роли стран-гарантов безопасности Кипра; б) Анкара отзывает своих солдат (сегодня в северной части острова находится, по некоторым данным, около 35 тысяч турецких военных). Если говорить о предполагаемом политическом устройстве Кипра, то греки-киприоты готовы пойти на создание ротационной системы, когда пост президента по очереди будут занимать киприоты турецкого и греческого происхождения. Это первично, вторично — решение проблем собственности, финансовой компенсации, а также возможности вернуться в родные места беженцам и т.д.

В итоге Турция, уступая ЕС, не получает ничего взамен, кроме, возможно, некоторого улучшения своего международного имиджа. Но главное в том, что Анкара считает Северный Кипр «своей территорией», и перевод ее под юрисдикцию ЕС рассматривает как первый элемент в операции по развалу государства. Не случайно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая по итогам международной конференции в Женеве, посвященной кипрскому урегулированию, заявил, что прежде всего необходимо зафиксировать «все возможные варианты событий, даже самые негативные», имея в виду ситуацию, которая складывается сейчас в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В этой связи Анкара выступает за то, чтобы Турция сохранила за собой статус страны-гаранта, как и размещение на острове турецких войск, тем самым поставив под сомнение переход «объединенного Кипра» под юрисдикцию ЕС. «Структура, которая не может найти путей решения имеющихся проблем и придерживается политики двойных стандартов по многим вопросам, — отметил Чавушоглу, — не сможет обеспечить безопасность на острове. Это предположение из разряда фантастики».

18 января должны встретиться эксперты, которым поручено подготовить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре. 23 января — еще одна встреча в прежнем женевском формате. Но вновь загвоздка. Греческая сторона считает анахронизмом систему держав-гарантов и предлагает вместо нее договор о дружбе и сотрудничестве между Кипром, Грецией и Турцией. В свою очередь Эрдоган заявил, что план экс-генсека ООН Кофи Аннана по объединению острова «уже не действителен», в настоящее время «открыта новая страница переговорного процесса». Иначе говоря, приостановка переговоров о вступлении Турции в ЕС развязала руки Анкаре, которая перешла в политическое наступление. А это ставит под сомнение перспективы краткосрочного и даже среднесрочного разрешения кипрской проблемы.