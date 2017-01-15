Spiegel: спецслужбы Германии обвиняют РФ в подрыве союза ЕС и США

Берлин, , 15:04 — REGNUM Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) совместно с ведомством по охране конституции (БФФ) представили правительству Ангелы Меркель доклад, в котором утверждается, что Российская Федерация намерено подрывает единство США и Европейского Союза. Об этом сегодня, 14 января, пишет Der Spiegel.

Сообщается, что доклад был составлен по приказу правительства Германии на основании расследования спецслужб. Германское правительство запросило анализ активности России из-за попыток взлома структур германского бундестага в 2015 году, а также «дела девочки Лизы» в начале 2016 года.

Германские спецслужбы пришли к неутешительному выводу о том, что в странах Европейского Союза уже много лет наблюдается российское влияния.

Как пишет Spiegel, германские спецслужбы пришли к выводу, что Москва намеренно пытается, особенно в западных странах, обострить существующие социальные конфликты, а также стремится поставить под сомнение идею тесного союза ЕС с США.

Также утверждается, что правительство Германии ещё до конца не решило, в какой форме сообщить об итогах работы разведки бундестагу и общественности.