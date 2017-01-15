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Новый главный следователь Хакасии прибыл из Алтайского края

Политика
Назначен руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Хакасии

Абакан, 13 Января 2017, 14:33 — REGNUM  Следственное управление Следственного комитета РФ по Хакасии возглавил генерал-майор юстиции Вячеслав Росщупкин.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 января, в республиканском СУ СКР, Росщупкин назначен эту должность 11 января приказом председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.13 января нового руководителя представили сотрудникам следственного управления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее руководителем следственного управлении СКР по Хакасии был Владимира Коневских. В июне 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. В республиканском СУ СКР тогда сообщили, что причина увольнения 58-летнего Владимира Коневских — выход на пенсию. Исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по республике был назначен первый замруководителя Вячеслав Павин.

Справка: Вячеслав Росщупкин окончил сельскохозяйственный институт города Новосибирска, Алтайский государственный университет (юридический факультет). С 1991 года работал в органах прокуратуры. С 7 сентября 2007 года занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный следователь Хакасии освобожден от должности

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