Генеральный прокурор Норвегии: Брейвик все еще верит в фашистскую революцию

По мнению психиатра, Брейвик хочет сформировать фашистскую ячейку в тюрьме, для этого ему и нужно изменить условия своего содержания за решеткой

Осло, , 17:38 — REGNUM Массовый убийца Брейвик представляет угрозу для общества из-за своей нацистской идеологии, заявил генеральный прокурор Норвегии, сообщает 11 января Reuters.

По мнению генерального прокурора Фредрика Сейерстеда, Брейвик, убивший 77 человек, до сих пор верит в фашистскую революцию под руководством белых расистов.

После такого заявления, судья призвал трех своих коллег из апелляционного суда отклонить решение суда в Осло от 2015 года, по которому признается, что условия содержания Брейвика в тюрьме нарушает его права и унижает его достоинство.

Из заявления психиатра, написанного в декабре 2016 года, очевидно, что Брейвик хотел бы установить контакты с другими крайне правыми заключенными, для формирования фашистской партии.

«Он по-прежнему хочет вдохновлять своим поступком других людей. Он до сих пор верит в фашистскую революцию», — заявил судья Сейерстед.

Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик убил 77 человек, за что был приговорен к максимально возможному сроку в Норвегии — к 21 году лишения свободы, с правом продления.