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Шанцев меняет правила уголовного преследования кандидатов в губернаторы

Политика
Законодательная инициатива нижегородского губернатора уже поступила на рассмотрение регионального Заксобрания
Валерий Шанцев
Иллюстрация: Kremlin.ru
Валерий Шанцев

Нижний Новгород, 11 Января 2017, 17:36 — REGNUM  Губернатор Валерий Шанцев выступил с законодательной инициативой об изменении правил уголовного преследования кандидатов в губернаторы Нижегородской области. Проект внесения изменений в региональное законодательство уже поступил на рассмотрение в Законодательное собрание Нижегородской области.

В соотвествии с законопроектом, предлагаемым губернатором, закон Соответствующая законодательная инициатива внесена губернатором с учетом представления прокурора Нижегородской области, а также в связи с необходимостью урегулирования вопросов, возникающих в процессе реализации избирательного законодательства области.

В частности, законопроектом предлагается внести, в соответствиями с которыми решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата в губернаторы и привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты только с согласия руководителя следственного органа СК РФ.

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата также может быть возбуждено с только согласия руководителя следственного органа СК РФ.

При этом зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора.

При даче соответствующего согласия руководитель следственного органа СК РФ и прокурор обязаны известить об этом избирательную комиссию Нижегородской области.

Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством предлагается внести изменения в областные законы «О выборах глав муниципальных образований в Нижегородской области» и «О выборах Губернатора Нижегородской области», которые предлагается дополнить нормами о том, что понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в данных законах в значении, определенном федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

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Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва
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