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Тереза Мэй: возможные выборы в Северной Ирландии не повлияют на Брексит

Политика
Белфаст по-прежнему будет иметь право голоса по вопросу выхода Великобритании из ЕС
Северная Ирландия
Иллюстрация: (сс) Maximilian Dörrbecker (Chumwa)
Северная Ирландия

Лондон, 11 Января 2017, 17:08 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Северная Ирландия по-прежнему будет иметь право голоса в подготовке Брексита, несмотря на вероятность новых выборов в провинции, сообщает 11 января Reuters.

Мартин Макгиннесс, заместитель первого министра Северной Ирландии подал в отставку, что привело к фактическому параличу правительства, что может значительно усложнить процесс выхода Великобритании из ЕС.

«В ходе совместной дискуссии мы пришли к выводу, что несмотря на отставку Макгиннесса, в Северной Ирландии еще остались министры, от лица которых мы можем принять точку зрения Северной Ирландии по вопросам Брексита», — заявила Мэй в парламенте, отвечая на вопрос о возможности перенесения сроков инициации 50 пункта лиссабонского договора о выходе из ЕС.

Напомним, 23 июня Великобритания на референдуме проголосовала за выход государства из ЕС, премьер-министр Тереза Мэй планирует начать процедуру выхода в конце марта.

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