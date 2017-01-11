Апелляция по делу замглавы Минсельхоза Рязанской области пройдет 12 января

Рязань, , 16:52 — REGNUM 12 января Рязанский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу по делу бывшего заместителя главы регионального министерства сельского хозяйства Геннадия Ноздрина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Ранее он был признан виновным в получении взятки.

В суде первой инстанции было доказано, что чиновник в 2015 году получил от руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий области 500 тысяч рублей. За эти деньги фирма получила государственную субсидию. Всего же в деле Ноздрина 4 эпизода. Также чиновник обвинялся в том, что от этого же бизнесмена получил еще 140 тысяч рублей, а позже, за такие же услуги, еще от двух предпринимателей.

Суд признал его виновным по всем эпизодам и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 5,5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Геннадий Ноздрин был задержан в августе 2015 года.

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