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Назначен министр лесного хозяйства Тверской области

Политика
В должности с приставкой «и.о.» Валерий Барышков работал с октября 2016 года
Валерий Барышков
Иллюстрация: Тверскаяобласть.рф
Валерий Барышков

Тверь, 11 Января 2017, 16:44 — REGNUM  Валерий Барышков утвержден на посту министра лесного хозяйства Тверской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сообщил 11 января на совещании, посвященном концепции развития лесного хозяйства области, губернатор Игорь Руденя.

«Уверен, ваш опыт работы в отрасли, профессиональный подход к делу позволят вдохнуть новую жизнь в лесопромышленный комплекс Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Валерий Барышков в 1985 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности «лесное хозяйство». Работал на предприятиях лесного хозяйства Тверской области в должностях помощника лесничего, инженера, начальника отдела лесного хозяйства Оленинского леспромхоза. В 1997 году был назначен на должность главного лесничего Тверского управления лесами Федеральной службы лесного хозяйства. С 2000 года занимал различные руководящие посты в исполнительных органах власти региона. С октября 2016 года исполнял обязанности министра лесного хозяйства Тверской области.

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