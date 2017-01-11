В осенний призыв-2016 в армию направлены 152 тыс. новобранцев

Москва, , 16:03 — REGNUM В России в ходе осенней призывной кампании 2016 года на военную службу призваны и направлены 152 тыс. граждан. Задание на призыв, установленное Указом президента РФ, выполнено в полном объеме. Об этом сегодня, 11 января, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщили в Минобороны РФ.

Одновременно с призывом на военную службу граждане направлялись для прохождения альтернативной гражданской службы. Осенью 2016 года таких было 352 человека — это лишь 0,2% от общего числа граждан, призванных на военную службу, что указывает на предпочтение подавляющего большинства молодых людей проходить военную службу по призыву.

Для прохождения альтернативной гражданской службы граждане в основном были направлены в медицинские организации, бюджетные учреждения стационарного социального обслуживания и учреждения федеральной почтовой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе весенней 2016 года призывной кампании для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования было призвано и направлено 155 тыс. граждан РФ.