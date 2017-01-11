В осенний призыв-2016 в армию направлены 152 тыс. новобранцев
Москва, 11 Января 2017, 16:03 — REGNUM В России в ходе осенней призывной кампании 2016 года на военную службу призваны и направлены 152 тыс. граждан. Задание на призыв, установленное Указом президента РФ, выполнено в полном объеме. Об этом сегодня, 11 января, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщили в Минобороны РФ.
Одновременно с призывом на военную службу граждане направлялись для прохождения альтернативной гражданской службы. Осенью 2016 года таких было 352 человека — это лишь 0,2% от общего числа граждан, призванных на военную службу, что указывает на предпочтение подавляющего большинства молодых людей проходить военную службу по призыву.
Для прохождения альтернативной гражданской службы граждане в основном были направлены в медицинские организации, бюджетные учреждения стационарного социального обслуживания и учреждения федеральной почтовой связи.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе весенней 2016 года призывной кампании для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования было призвано и направлено 155 тыс. граждан РФ.
- 9 Декабря 2016 Мордовия направит на службу осенью 1,1 тыс призывников
-
- 13 Декабря 2016 На службу в Вооруженные силы РФ направлены около 85% новобранцев
-
- 11 Января 2017 В России число уклонистов от службы в армии сократилось на 20%
-
- 11 Января 2017 В России число призывников с высшим образованием выросло на 16%