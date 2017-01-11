Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»

Мадрид, , 16:01 — REGNUM Публикуя выдержки из так называемого доклада разведслужб США, якобы именно того самого, что был представлен все еще действующему президенту американского государства Бараку Обаме на днях, издатели на всякий случай оговариваются, что «документ» может оказаться фейком чистой воды.

Понять корреспондентов и редакторов испанских газет можно с легкостью: по степени кликабельности вряд ли найдется тема, способная конкурировать с этой. «Обама», «Путин» и «Трамп» — соединение трех этих ингредиентов — вещь, всегда обещающая взрыв. Читательского интереса к публикации, разумеется. А если еще в сотый раз процитировать Обаму относительно «Россия вмешивалась в американские выборы» и прибавить, что если «Путин и Трамп друг друга не оскорбляют — это очень подозрительно», все получается очень привлекательно. Пометки «мелкими буквами», что все это может не соответствовать действительности, на таком глобальном фоне не заметны, но тем не менее они есть. Это — страховой полис издания. На них можно, в случае чего, указать: а мы вообще-то сомневались в достоверности сказанного другими и не навязывали никому своего мнения.

«WikiLeaks Джулиана Ассанжа ставит под сомнение правдоподобность полученного его порталом 35-страничного файла в формате PDF, подаваемого как доклад разведслужб о вмешательстве русских в американские выборы.

Согласно этому отчету Трамп находился под полным контролем российских шпионских ведомств: он был взят под контроль еще в ходе своего визита в Москву, когда вел переговоры о ведении с Москвой бизнеса по недвижимости. Вопросы касались в том числе объектов, задействованных для организации чемпионата мира 2018 года», — пишет информационно-аналитический портал El Economista.

Трампа, оказывается, подловили на том, что он заказал проституток себе в отель Ритц-Карлтон, «где он жил в том же самом номере, который до него снимали Барак и Мишель Обама. На той же кровати, на которой когда-то спала первая пара Америки, Трамп занимался с девочками по вызову половыми извращениями, в частности наблюдая, как они мочились на матрас, на котором когда-то спали Барак и Мишель».

По мнению портала, российским спецслужбам этот эпизод из жизни Трампа дал на руки небьющиеся козыри, а самого миллиардера сделал мягким и покладистым. «Окончательные договоренности были достигнуты во время встречи русских резидентов с одним из людей Трампа Майклом Коэном в Праге», — пишет издание, обращая внимание на то, что Дональд Трамп назвал эти новости фейком, однако подозрительно быстро «отреагировал на их появление в сети, написав в своем Твиттере «Это фальшивка! Это политическая охота на ведьм!» Коэн, в свою очередь, поместил на собственном аккаунте в Твиттере скан паспорта и сопроводил его репликой: «Ни разу в своей жизни не бывал в Праге».

«Ассанж считает это вбросом спецслужб и продолжением кампании подрыва авторитета Трампа», — отмечает El Economista.

«По-русски это называется «Kompromat», — блещет познаниями в русском сленге El Mundo. — Согласно 35-страничному документу, Трампа Москва «выращивала» и готовила долгих 5 лет. Именно поэтому миллиардер никогда не критиковал Россию. Имеющиеся данные также говорят о том, что Трамп давал огромные взятки, чтобы выйти на российский и китайский рынки. Информацию американцам слил агент британской МИ6, работавший в 90-е годы в Москве».

«Содержание доклада не поддается проверке. Не сообщается также точно и достоверно, откуда именно получены компрометирующие данные, — обращает внимание El País. — Просто американские разведчики предоставили это своему президенту, потому что считают, что их источники доверия заслуживают».

Разведслужбы — это, проводя исторические параллели, как жена Цезаря, которая всегда вне подозрений.

«Разного рода утечки о сексуальных похождениях и подвигах Трампа и до этого не раз попадали на страницы прессы, — подчеркивает газета. — Однако впервые такое было представлено действующему президенту страны персонально и в качестве подтвержденной версии. New York Times даже располагает видеороликом о «золотом дожде», устроенном по распоряжению Трампа в номере московского отеля».

«Американская телекомпания CNN утверждает, что ФБР ведет расследование по представленным разведчиками материалам», — подытоживает El País, не забывая упомянуть, что «большое количество информации спецслужбы черпают из соцсетей, а практика очернения противника с использованием неофициальных источников, слухов и сплетен в политической борьбе — обычное дело».

«Если в распоряжении российских спецслужб действительно имелись материалы о сексуальных скандалах Трампа и взятках в сфере недвижимости — этого было достаточно, чтобы его шантажировать и манипулировать им при подготовке к выборам и в ходе них, — уверен электронный портал El Confidencial. — Сам Трамп к данным, предоставляемым разведкой, руководство которой назначалось другим президентом, относится скептически, отрицая свое участие в оргиях, коррупционных делах и прочем. На все вопросы у него есть твердый ответ: это инсинуации противников и происки врагов».

«Слухи о том, что Россия обладает компроматом на Дональда Трампа в Вашингтоне циркулируют уже несколько месяцев, — сообщает La Vnguardia. — Озабоченность американских спецслужб поведением Трампа и последствиями, которые может принести его избрание президентом, в последнее время проявляется у разведчиков все сильнее. Вплоть до того, что руководитель Национальной разведки Джеймс Клэппер объявил, что «Кремль ведет многогранную, многоплановую и многостороннюю скрытую войну, пытаясь своими шпионами повлиять на Европу и Америку. Кибератаки и пропаганда — еще не самое большое из зол. Русские играют на долгосрочную перспективу, выращивая нужных им лидеров, а затем проводя их в президенты влиятельных государств».