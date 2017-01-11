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Крымские призывники отправятся на службу в другие регионы РФ весной

Политика
До последнего времени молодые люди, призванные на военную службу с территории Крыма, проходили службу на полуострове
Призывники
Иллюстрация: Mil.ru
Призывники

Симферополь, 11 Января 2017, 15:45 — REGNUM  С весеннего призыва 2017 года молодые люди, призванные на срочную службу в Вооруженные Силы РФ из Республики Крым и Севастополя, будут отправляться в другие регионы. Об этом 11 января сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров, подводя итоги осеннего призыва.

Тонкошкуров напомнил, что до последнего времени граждане РФ — жители Крыма, призванные в Вооруженные силы, проходили срочную службу в воинских частях и соединениях на территории полуострова. Однако такие правила действовали до 1 января 2017 года.

«Начиная с текущего года, граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны, в зависимости от потребности войск», — цитируют Тонкошкурова РИА Новости.

Он напомнил, что жители Крыма проходят службу в Вооруженных Силах РФ с 2015 года. При этом, в соответствии с российским законодательством, для крымчан сохранены все отсрочки, ранее предоставленные им по законодательству Украины. Право на отсрочку от призыва на военную службу предоставлено также вынужденным переселенцам и беженцам, принявшим гражданство РФ.

Как напоминает ИА REGNUM, в рамках весеннего призыва 2016 года, согласно плану, из Крыма в войска должны были отправиться на срочную службу около полутора тысяч юношей. Такой же план был озвучен и на осенний призыв прошлого года. Сколько должен отправить Крым в войска этой весной, пока не уточняется.

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Весенний призыв — 2017
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