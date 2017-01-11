«Спикер Саратовской гордумы должен работать на освобожденной основе»

Саратов, , 15:44 — REGNUM «Директор Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Наумов решил сосредоточиться на основной работе и его можно понять. Саратов большой город, в котором сталкиваются интересы различных групп влияния, очень активные общественники и журналисты, влиятельные депутаты и так далее», — прокомментировал политолог Дмитрий Олейник ИА REGNUM ситуацию со сложением Сергеем Наумовым полномочий председателя Саратовской городской думы.

«Я убежден, что председатель городской думы должен работать на освобожденной основе и даже при этом ему потребуется работать очень много, чтобы выполнить все принятые на себя депутатские обязанности, совмещая это с руководством думы. Сергей Наумов прилагал много усилий, чтобы выстроить работу представительного органа в новых условиях, когда глава города возглавляет не думу, а администрацию. Много получилось, дума сегодня это работающий орган и в его работе есть много нового. Что-то придется делать новому председателю и самое главное, чтобы он решил полностью сосредоточиться на работе в Думе, чтобы не разрываться между общественной нагрузкой в представительном органе и основным местом работы», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января председатель Саратовской городской думы — директор Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Наумов официально объявил о сложении полномочий спикера парламента Саратова.

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