МИД РФ пока не видит причин для отмены «закона Димы Яковлева»

Мораторий на усыновление стал ответной мерой на принятый в США акт Магнитского

Москва, , 15:25 — REGNUM Запрет на усыновление гражданами США российских детей, известный как «закон Димы Яковлева», полностью себя оправдывает, при этом условия для его отмены в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает 11 января радиостанция «Говорит Москва».

По словам Долгова, администрации Барака Обамы, ныне покидающего пост президента США, не удалось устранить те причины, что привели к принятию закона. Он также отметил, что попытки Москвы установить контакт с Вашингтоном, чтобы выяснить судьбу усыновленных в России детей, успехом не увенчались.

«Те условия и серьёзнейшие сбои в работе американских органов власти, которые вынудили принять «закон Димы Яковлева», сохраняются до сих пор. Ничего серьёзного, существенного американской администрацией не было сделано, чтобы улучить ситуацию в этой области», — сказал Долгов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мораторий на передачу российских сирот американским гражданам, называемый «законом Димы Яковлева», действует в нашей стране с 1 января 2013 года. Он стал ответной мерой на принятый в США акт Магнитского. Запрет неофициально назван по имени Димы Яковлева из Псковской области. Мальчик погиб в 2008 году в США через несколько месяцев после того, как был передан в американскую семью.

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