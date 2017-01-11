Среда, 11 Января 2017 года
18:36:26 МСК

МИД РФ пока не видит причин для отмены «закона Димы Яковлева»

Политика
Мораторий на усыновление стал ответной мерой на принятый в США акт Магнитского
Защита парав ребенка
Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР
Защита парав ребенка

Москва, 11 Января 2017, 15:25 — REGNUM  Запрет на усыновление гражданами США российских детей, известный как «закон Димы Яковлева», полностью себя оправдывает, при этом условия для его отмены в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает 11 января радиостанция «Говорит Москва».

По словам Долгова, администрации Барака Обамы, ныне покидающего пост президента США, не удалось устранить те причины, что привели к принятию закона. Он также отметил, что попытки Москвы установить контакт с Вашингтоном, чтобы выяснить судьбу усыновленных в России детей, успехом не увенчались.

«Те условия и серьёзнейшие сбои в работе американских органов власти, которые вынудили принять «закон Димы Яковлева», сохраняются до сих пор. Ничего серьёзного, существенного американской администрацией не было сделано, чтобы улучить ситуацию в этой области», — сказал Долгов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мораторий на передачу российских сирот американским гражданам, называемый «законом Димы Яковлева», действует в нашей стране с 1 января 2013 года. Он стал ответной мерой на принятый в США акт Магнитского. Запрет неофициально назван по имени Димы Яковлева из Псковской области. Мальчик погиб в 2008 году в США через несколько месяцев после того, как был передан в американскую семью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле «закон Димы Яковлева» назвали оправдавшим себя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Усыновление детей иностранцами
Главное сегодня
NB!
11.01.17
Госдума ужесточит наказание для педофилов: УДО — при химической кастрации?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах
МоскваРоссия Строительство жилья Общество
NB!
11.01.17
Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»
МадридИспания Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Госдума декриминализирует «шлепки»: авторитет и смена традиций
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
«Стабильность транзита газа из РФ через Украину будет зависеть от морозов»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
11.01.17
Григорий АнисонянТигран Саркисян: Снятие барьеров упрощает бизнес
ЕреванАрмения Евразийский экономический союз Экономика
NB!
11.01.17
Жулдыз Алматбаева«Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане
АстанаКазахстан Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
11.01.17
В многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
СочиКраснодарский крайРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
11.01.17
Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников — опрос
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
11.01.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: Обама и ЦРУ переводят стрелки друг на друга
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
11.01.17
Станислав СтремидловскийГлава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?
ВаллеттаМальта Главное о Ватикане Политика
NB!
11.01.17
Геннадий Зюганов призвал признать ЛНР и ДНР
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
11.01.17
Вооружение ВКС РФ пополнится четырьмя ЗРС С-400 «Триумф»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
11.01.17
«Колись, воровка»: инвалид из Кургана жалуется на полицейские побои 
КурганРоссия Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
«Слишком длинный и какое Отечество?» — в ГД предложили подправить гимн РФ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
В Госдуме предлагают наказывать «золотую молодежь» ссылкой
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
11.01.17
Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу
МоскваРоссия Новый год Культура
NB!
11.01.17
Кандидат в госсекретари США Тиллерсон продаст свой пакет акций Яндекса
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Яков Рудь«Революция достоинства»: украинцев превращают в людей «второго сорта»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
11.01.17
Обама назвал свои главные успехи на посту главы США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное