Италия надеется на возращение России в G8
Рим, 11 Января 2017, 15:25 — REGNUM «Мы должны думать о возвращении России в G8, но пока не знаем, будет ли это возможно к маю», — заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано после участия в заседании Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его слова передает информагентство ANSA. «Мы не должны путать надежду на окончание санкций против Москвы с временным ограничением мая», — добавил министр, пояснив, что возвращение России в G8 сейчас «было бы преждевременным, потому что сначала необходимо дать оценку ходу выполнения соглашений Минска».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое заседание Совета Безопасности ООН в 2017 году состоялось 3 января. В Совет Безопасности входят 15 членов организации. Великобритания, Россия, Китай, Франция и США являются постоянными членами Совбеза ООН. Еще 10 непостоянных членов выбирает Генассамблея сроком на два года. Ежегодно проводится замена пяти из десяти непостоянных членов. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций выбрала Боливию, Швецию, Эфиопию, Казахстан и Италию непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2017−2018 годы.
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